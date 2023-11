Luca Pellegrini è deluso dal poco spazio che sta trovano nelle rotazioni di Sarri. Il terzino sinistro, arrivato alla Lazio in estate nella stessa operazione che ha portato anche Rovella dalla Juventus in biancoceleste,si auspicava un maggior minutaggio in campo quest'anno e spera di trovarlo nelle prossime gare tra campionato e coppe. In caso contrario, scrive il Messaggero questa mattina, a gennaio potrebbe anche chiedere la cessione.



Classe '99, dopo gli esordi con la Roma, Pellegrini ha indossato le maglie di Cagliari, Genoa, Juventus, e Eintracht Francoforte. Dopo i sei mesi di prestito nella passata stagione tra gennaio e giugno, ad agosto scorso aveva fatto di tutto per tornare a vestire la maglia di quella che è anche la sua squadra del cuore. Esperienza però al momento al di sotto delle aspettative: nonostante l'impegno e l'applicazione Sarri gli sta preferendo Marusic e, spesso, anche Hysaj (adattato su quel lato), per questioni di equilibrio tattico. Un suo eventuale addio anticipato non sarebbe semplice, essendosi trasferito a Formello con la formula del prestito biennale con obbligo di riscatto. L'obiettivo primario per Pellegrini resta in ogni caso quello di convincere il tecnico a cambiare idea e a puntare su di lui nelle prossime occasioni.