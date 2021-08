Tra gli esuberi che la Lazio dovrà piazzare entro la fine del mercato vi è anche Jony. Lo spagnolo al momento si sta allenando con la prima squadra, ma è un fuori rosa. Mai inserito tra i 25 calciatori utilizzabili in Serie A, il classe '91 attende solo il via libera per partire. Fino a qualche giorno fa tutto taceva in merito al suo futuro, ma ora sembra muoversi qualcosa. Secondo quanto riportato da Il Messaggero Jony potrebbe lasciare la Lazio per tornare in Spagna, più precisamente allo Sporting Gijon, club di Segunda Division.