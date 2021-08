Filip Kostic vuole solo la Lazio. Secondo un'indiscrezione della Bild, l'esterno sinistro classe '92 dell'Eintracht Francoforte non si è presentato all'allenamento di oggi e probabilmente non verrà convocato neanche per la gara di domani contro l'Arminia Biefeld. Il giocatore sta forzando la cessione, il club tedesco e anche in questi ultimi giorni di mercato continua il tira e molla tra la volontà di Kostic e quella del Francoforte.



LA POSIZIONE DELLA LAZIO - Alla finestra c'è sempre la Lazio, che dopo aver incassato dalla cessione di Correa deve liberare uno slot da extracomunitario trovando una sistemazione al difensore serbo Kamenovic. Kostic spinge per lasciare la Germania e trasferirsi alla Lazio, che nel frattempo aspetta di capire se in questi ultimi giorni di mercato ci sarà un'apertura da parte dell'Eintracht.