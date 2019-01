A chiudere la domenica altro big match, quello tra Lazio e Juventus. Con la sconfitta contro il Napoli, la squadra di Inzaghi si è confermata debole con le grandi, per di più con i bianconeri non vince in campionato all’Olimpico dalla stagione 2003-2004. Anche stavolta i tre punti sembrano destinati alla sponda bianconera: il pronostico dice Juve, a 1,80, il successo biancoceleste è a 4,60, il segno X si gioca a 3.55. Si schierano con la capolista anche gli scommettitori, il 90% ha infatti puntato sul segno 2. Immobile scalpita e vuole segnare anche per accorciare la distanza da Ronaldo nella classifica cannonieri. Il favorito nella scommessa 1X2 marcatori è però il bianconero, a 2,55 contro il 5,00 del biancoceleste. Una doppietta? A 6,50 quella di CR7, per quella di Immobile si sale a 16,00.