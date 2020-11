Scoprili nella nostra gallery!

L’esito dei tamponi di alcuni giocatori in casa Lazio è divenuto un vero e proprio caso, con risultati diversi tra i vari laboratori in cui sono stati effettuato i test. Alla fine Immobile, Leiva e Strakosha non giocheranno domani contro la Juve. Hanno comunque destato scalpore le parole che Claudio Lotito, presidente dei biancocelesti, ha detto sul coronavirus e sui tamponi nell’intervista rilasciata a La Repubblica. . Ma mica tutti sono patogeni, solo alcuni in alcuni casi diventano patogeni e degenerano”, alcune delle dichiarazioni del patron che hanno fatto letteralmente scatenare il web."Ho fatto il tampone nella clinica della Lazio, sono positiva!", "Claudio Lotito nel remake del 'Ginecologo della mutua'" e tanti altri i commenti ironici sui social.