Lazio, Kamada può rinnovare per soli '100 euro'! I dettagli dell'incredibile clausola

30 minuti fa



Daichi Kamada è arrivato in estate alla Lazio a parametro zero, dopo lo svincolo dall'Eintracht Francoforte. Il centrocampista non ha mai trovato il giusto feeling con Maurizio Sarri, ma ora, con l'arrivo di Tudor, sta cercando di cambiare il suo destino: con l'ex Marsiglia, Kamada è partito sempre titolare giocando sia a centrocampo che sulla trequarti. E nelle prossime settimane si deciderà il suo futuro con una clausola a dir poco clamorosa.



Daichi Kamada, infatti, può prolungare il contratto con la Lazio, allo stesso ingaggio, fino al 2027 (entro il 30 maggio) pagando 100 euro al club. Una cifra simbolica, ma che farà la differenza per il futuro del giapponese a Roma, come riportato da Fabrizio Romano. Se deciderà di non farlo, andrà via a parametro zero al termine della stagione. Il ds biancoceleste Angelo Fabiani ha confermato l’esistenza di questa clausola: “Ha un certo tipo di contratto che ha richiesto lui per fare un anno a Roma e riservarsi la possibilità di rimanere o meno. Solo lui può esercitare l’opzione della clausola, la Lazio può farci ben poco”.