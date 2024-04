Lazio, non solo Luis Alberto: anche Kamada ha già deciso di andare via

Daichiha deciso: a giugno dirà addio alla Con più discrezione rispetto a Luis Alberto , anche il giapponese ha fatto sapere alla società le sue intenzioni. A dare la notizia questa mattina è Il Messaggero. Il centrocampista non farà scattare l'opzione di rinnovo prevista nel suo contratto e in estate si libererà a 0. Su di lui ci sono gli occhi di diverse società tra Spagna e Germania. All'ex Eintracht un ritorno in Bundesliga non dispiacerebbe, ma sceglierà comunque con calma nei prossimi mesi la sua futura destinazione.

In Serie A non ha trovato la sua dimensione ideale. L'annata con la Lazio è stata al di sotto delle aspettative sue e dei tifosi, con. E anche adesso, con l'arrivo di Tudor e il passaggio a un sistema a lui più congeniale, non sta brillando come molti si aspettavano, nonostante sia diventato uno dei giocatori più apprezzati e impiegati dal nuovo tecnico. Il suo score è fermo da inizio stagione., alla terza e quarta giornata. Poi tanta panchina e ingressi nei minuti finali delle partite, senza mai incidere.