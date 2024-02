Lazio, Kane rialza il Bayern: doppietta al Lipsa, a cui non basta Sesko

Harry Kane rialza il Bayern Monaco, che batte 2-1 il Lipsia in casa e resta a -8 dal Bayer Leverkusen primo in classifica dopo 23 giornate di campionato nella Bundesliga tedesca. I campioni di Germania, scesi in campo con il lutto al braccio per commemorare la scomparsa dell'ex interista Andy Brehme, tornano a vincere dopo i ko con Leverkusen, Lazio e Bochum.



SESKO NON BASTA - I gol arrivano tutti nel secondo tempo: Harry Kane sblocca il risultato su assist di Musiala al 56' e, dopo il momentaneo pareggio segnato al 70' da Sesko su assist di Dani Olmo, al 91' fa doppietta su assist del neo-entrato Choupo-Moting. Il 30enne centravanti inglese, arrivato nello scorso mercato estivo per 95 milioni di euro dal Tottenham, è sempre più capocannoniere del torneo con 27 reti.



IL CALENDARIO - Il Bayern torna in campo venerdì sera per l'anticipo di Bundesliga sul campo del Friburgo, poi per il ritorno degli ottavi di finale in Champions League martedì 5 marzo all'Allianz Stadium di Monaco arriva la Lazio, che ha vinto 1-0 l'andata grazie a un rigore di Ciro Immobile causato da un fallo di Upamecano, espulso e squalificato.