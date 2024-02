Bayern, UFFICIALE: Tuchel via a fine stagione

Neuausrichtung zur neuen Saison: FC Bayern und Thomas Tuchel beenden Zusammenarbeit im Sommer.



https://t.co/yDLnsnMtfR — FC Bayern München (@FCBayern) February 21, 2024

L'annuncio è stato dato dal club tedesco. Arrivato quasi un anno fa (il 24 marzo 2023) al posto di Julian Nagelsmann, Tuchel ha vinto la Bundesliga superando il Borussia Dortmund all'ultima giornata di campionato. In questa stagione il Bayern Monaco è secondo in classifica con 8 punti in meno del Bayer Leverkusen. In precedenza Tuchel aveva allenato Mainz, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain e Chelsea.- L'FC Bayern Monaco e l'allenatore Thomas Tuchel hanno deciso consensualmente di terminare il loro rapporto di lavoro, originariamente previsto fino al 30 giugno 2025, il 30 giugno 2024. Questo è il risultato di una discussione costruttiva tra il CEO Jan-Christian Dreesen e Thomas Tuchel.- Thomas Tuchel commenta: "Abbiamo concordato che termineremo il nostro rapporto di lavoro alla fine di questa stagione. Fino ad allora, ovviamente, continuerò a fare tutto il possibile con il mio staff tecnico per ottenere il massimo successo".conferma: "Durante una discussione aperta e approfondita siamo giunti alla decisione di terminare di comune accordo il nostro rapporto di lavoro in estate. Il nostro obiettivo è perseguire una nuova direzione calcistica con un nuovo allenatore per la stagione 2024/2025. Fino ad allora, ogni individuo del club è espressamente invitato a raggiungere il massimo possibile in Champions League e Bundesliga. Anche in questo senso ritengo esplicitamente responsabile la squadra. In particolare