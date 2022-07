Dopo l'amichevole di ieri pomeriggio Sofian Kiyine si è fermato a parlare ai microfoni di Lazio Style. Il centrocampista, rientrato dal prestito al Venezia, sta lavorando sodo per convincere Sarri a puntare su di lui.



"L'importante è prepararsi bene per la stagione. Stiamo cercando gli automatismi con tanti giocatori nuovi. Il mister ci sta preparando bene e io sto provando a dare il massimo per mettermi a disposizione. Mi ha fatto bene giocare a Venezia l'anno scorso. Penso di essere maturato, ma so che ho ancora margine di miglioramento. Dai compagni sono stato accolto alla grande, questo è un bel gruppo dove c'è rispetto anche per i giovani".