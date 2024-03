Lazio, Klose ammette: 'Allenerei anche domani accettando fino a giugno'

Miroslav Klose è tra i nomi che circolano per la panchina della Lazio dopo la notizia delle dimissioni del tecnico Maurizio Sarri all'indomani della sconfitta in campionato contro l'Udinese. Gianluca Di Marzio, inviato per Sky all'Estadi Olimpic Lluis Companys, ha riferito di aver incrociato il campione del Mondo 2014, che oggi è commentatore per una tv tedesca, e di avergli fatto qualche domanda in merito.“Mentre eravamo qui sul campo ci siamo voltati e abbiamo visto alle nostre spalle Klose. Gli abbiamo chiesto: 'Sei tu il nuovo allenatore della Lazio?' Lui con massima signorilità e grande entusiasmo sarebbe prontissimo. Non ha ricevuto ancora una chiamata diretta, ma soltanto giornalisti e tifosi. Ha detto che durante la partita tiene il cellulare spento e io gli ho detto che forse è meglio se lo accende. Ma ha detto no, avrà sicuramente da collaborare con una tv straniera, ma è prontissimo.. Diciamo che lui sarebbe pronto e conosce bene l’ambiente, ora bisognerà capire se Lotito lo avrà considerato. Tudor accetterebbe solo un contratto di almeno un anno e mezzo”, il racconto di Di Marzio.