Lazio, Tudor è il nome più caldo per il dopo Sarri

Francesco Guerrieri

Il giorno dopo la sconfitta contro l'Udinese è stato il momento delle riflessioni per Maurizio Sarri, che in questi minuti ha deciso di rassegnare le dimissioni da allenatore della Lazio. Il tecnico toscano ha già comunicato la sua volontà alla società, alla dirigenza e ha parlato anche con i giocatori: se dovessero essere accettate, il presidente Lotito insieme al suo staff dovrà trovare una nuova guida fino alla fine stagione.



I POSSIBILI SOSTITUTI - I nomi accostati in queste ore alla panchina della Lazio sono quelli di Igor Tudor - già vicino al Napoli prima dell'arrivo di Mazzarri - e Miroslav Klose, che conosce bene l'ambiente per aver giocato in biancoceleste dal 2011 al 2016. L'ex attaccante tedesco da allenatore ha una sola esperienza in Austria all'Altach, preso a inizio stagione ed esonerato a marzo con la squadra all'ultimo posto in campionato. (17 punti in 22 partite). Sullo sfondo due ipotesi interne: Stefano Sanderra, allenatore della Primavera e Tommaso Rocchi, attuale allenatore dell'Under 14 e nome che scalda il cuore della piazza. Rappresenterebbero due soluzioni temporanee per arrivare a fine stagione, in attesa di cercare un nuovo allenatore in estate.



GLI ALTRI NOMI - Tra gli allenatori senza contratto che c’è anche Cristian Brocchi già ex giocatore biancoceleste e fermo dopo l’ultima esperienza al Vicenza conclusa ad aprile 2022. Un altro possibile candidato è Leonardo Semplici, accostato anche alla panchina del Lecce che poi ha puntato su Gotti; Fabio Grosso ha preferito declinare la proposta del Sassuolo che poi ha preso Ballardini, ma dopo la sua esperienza in Francia al Lione potrebbe diventare un nome concreto per la panchina della Lazio. Così come Rino Gattuso, in cerca di riscatto dopo la sua ultima panchina al Marsiglia.