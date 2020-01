Sofian Kiyine non tornerà alla Lazio, almeno in questa finestra di mercato. Ad assicurarlo Ruggiero Malagnini, agente del giocatore in forza alla Salernitana e di proprietà dei biancocelesti, a Pianetaserieb.com: “Si parla di poter tornare alla Lazio a gennaio senza aspettare la fine di questa stagione ma, in accordo con il ragazzo, riteniamo sia la cosa giusta rimanere a Salerno e tentare la promozione in Serie A. Questo per permettergli di concludere un ciclo sotto la guida di Ventura che è stato sorpreso da Sofian ai tempi del Chievo tanto da portarselo con sé alla Salernitana. Per questo continuare qui è la scelta migliore, prima di rientrare alla Lazio in estate e valutare il da farsi”.