Il Genoa e la Lazio potrebbero rinnovare la loro antica alleanza. Sono due le operazioni sul banco, una in entrata e una in uscita. La prima porta a Valon Berisha: l'ex Salisburgo non è riuscito a dimostrare il suo valore, è ai margini della Rossa, sorpassato nelle gerarchie perfino dal giovane Anderson. Il Genoa potrebbe portarlo in Liguria e garantirgli un minutaggio più alto. La Lazio potrebbe lavorare in sinergia con il Genoa per un'entrata, come riporta Cittaceleste.it: l'obiettivo potrebbe essere Michael Krmencik, attaccante classe ’93 del Viktoria Plzen. Da Formello non trapelano conferme, l'asse potrebbe diventare di nuovo interessante lato mercato.