Contando anche la sfida da recuperare (chissà quando) contro il Torino, alla Lazio rimangono 12 finali per cercare di centrare l'obiettivo tanto conclamato: il quarto posto. Quest'anno sarà decisamente più dura rispetto al passato, e perché le pretendenti sono aumentate, e perché la squadra di Inzaghi è settima al momento. Una posizione in classifica data anche da un reparto difensivo che sta mostrando diverse falle.



LUIZ FELIPE, L'ASSO NELLA MANICA - Uno dei motivi è la lunga assenza di Luiz Felipe, che però, come riporta Il Corriere dello Sport, potrebbe rientrare nel rush finale della stagione. Il difensore brasiliano ha praticamente concluso la riabilitazione a Monaco di Baviera e nella prossima settimana tornerà a Formello, dove inizierà il lavoro sul campo. Tre settimane con l'obiettivo, se tutto andrà secondo i piani, di tornare in campo l'11 aprile contro il Verona o al massimo la sfida seguente contro il Benevento. Da lì in poi la Lazio si giocherà tutto contro Napoli, Milan, Genoa, Fiorentina, Parma, Roma e Sassuolo, e Inzaghi spera di poter schierare la difesa titolare.