L'attaccante viene dalla Premier russa. La Lazio si sta muovendo per rinforzare l'attacco sul mercato: Caicedo non ha rinnovato, Adekanye è da testare, Tare vorrebbe completare al meglio il reparto. Per questo motivo starebbe setacciando il mercato in cerca di un profilo molto interessante. E l'avrebbe trovato in Russia.



MERCATO LAZIO - Quindici gol e sette assist nell'ultima stagione, Fedor Chalov è una delle stelle del CSKA Mosca. Classe 98', secondo Sky Sports, su di lui ci sono molti club, Lazio compresa, cui vorrebbero almeno 20 milioni per portarlo a Roma. Il tecnico del CSKA gli ha consigliato di restare, ci vorrebbe un esborso economico importante e la cessione di Caicedo: Chalov piace, ma non solo alla Lazio. E il rischio asta è alto.