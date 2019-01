Niente Lazio per Djavan Anderson? L'esterno destro potrebbe restare, alla fine, a giocarsi le sue chance alla Salernitana. Come riporta il sito locale Ottopagine.it, una serie di incastri potrebbe portare alla conferma di Anderson a Salerno: la Lazio avrebbe fatto decisi passi in avanti per Zappacosta, in generale avrebbe in testa di rinforzarsi in maniera importante su quella fascia.



