L’uomo del momento in casa Lazio è senza dubbio Felipe Caicedo, per l’ennesima volta decisivo negli ultimi minuti, segnando il gol del pareggio al 95esimo.Uno dei primi allenatori del Pantera, Jesus José Cardenas, intervistato da europacalcio.it, ha parlato così della punta biancoceleste:



“Conosco Felipe da quando aveva 14 anni, era un ragazzino di quartiere povero ma pieno di sogni, felicissimo di imparare a giocare calcio; mi chiedeva di aiutarlo e seguirlo. Sin da subito desiderava giocare in Europa perché il calcio in Ecuador non lo attirava molto. Mi parlava già della Champions League e conosceva quasi tutti i calciatori più importanti del Vecchio Continente. Dal canto mio, gli dicevo sempre che per arrivare a certi livelli non bastava il talento, ma ci volevano anche responsabilità, disciplina e carattere“.