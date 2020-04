Un mare di polemica, un'addio doloroso dopo la trafila giovanile, lo Scudetto Primavera, i lampi in prima squadra: Keita ha lasciato la Lazio dopo un durissimo braccio di ferro, risolto grazie all'intervento del potentissimo Mendes. Il senegalese apre anche ad un clamoroso ritorno.



KEITA LAZIO - Dopo una buona esperienza al Monaco, Keita Balde Diao si sta guardando intorno. Come sottolinea il Corriere dello Sport, Keita ha rilasciato un’intervista ai microfoni di AS in cui ha sostanzialmente aperto ad un ritorno in biancoceleste: “Ho trascorso lì otto anni, non potrei mai chiudere la porta. In futuro chissà, del domani non si può mai sapere. Inzaghi? Lo sento ancora. È un allenatore con cui mi sono trovato bene così come con Petkovic. Anche ora con Moreno mi trovo bene”.