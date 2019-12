L'ultima Champions della Lazio lui l'ha giocata. E proprio per tornare a calcare quei palcoscenici ambiziosi, la Lazio sta lottando e vincendo. Vuole tornare in Champions League, e vuole farlo quest'anno: l'ottimo rendimento in campionato ha fatto addirittura parlare di Scudetto. Frena gli animi l'ex Gaby Mudingayi, ai microfoni di fcinternews.it: "La Lazio sta disputando un campionato eccezionale. I giocatori hanno preso coscienza dei propri mezzi. Non so se possano lottare per lo Scudetto, ma sicuramente in questa annata hanno tutto quello che serve per strappare il biglietto che porta in Champions League".