Una Lazio che non è mai riuscita a vincere duelli, a lottare realmente contro la Roma. La fotografia di una squadra in difficoltà la fa anche, ai microfoni di Sky Sport, l'opinionista ed ex centrocampista Giancarlo Marocchi ha commentato così la gara: "La Lazio deve accendere un cero per questo punto. La Roma è stata padrona del campo ed ha creato sicuramente di più. I gol sono arrivati in modo sfortunato, ma i giallorossi l’hanno giocata davvero. Acerbi è stato strepitoso. Strakosha? La cosa clamorosa è che, arrivando in ritardo, neanche cerca di alzare le braccia per coprire più spazio..."