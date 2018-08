L'arma in più di Inzaghi potrebbe essere Correa. Il mister sta pensando a come impiegarlo per renderlo efficace: contro la Juventus e il Napoli ha colpito, ha bisogno di un minutaggio più elevato per mettere in mostra le sue capacità. Inzaghi vuole metterlo in campo contro il Frosinone, ci sta pensando. Secondo La Gazzetta dello Sport il mister potrebbe farlo giocare nel suo ruolo naturale, alle spalle di Immobile insieme a Luis Alberto. In panchina finirebbe Milinkovic, Inzaghi cambierebbe modulo, passando al 3-4-2-1. I tre potrebbero anche giocare insieme in un modulo più offensivo, come è successo nel finale di gara contro il Napoli. Con una certezza, l'idea Correa stuzzica Inzaghi...