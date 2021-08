La Lazio continua ad attendere il passo decisivo dell'Inter per Correa. Il presidente Lotito è stato chiaro ai microfoni di Rai 2: "Pagare moneta, vedere cammello". Questa una delle celebri frasi con le quali il patron biancoceleste promette di non fare sconti a chi vuole acquistare i suoi prezzi pregiati. Dopo l'infortunio di Thuram (fuori 2 mesi circa), come riporta Il Corriere dello Sport Correa è il favorito per l'attacco dell'Inter, ma al momento c'è ancora distanza tra la richiesta della Lazio e l'offerta dei nerazzurri. Lotito vorrebbe incassare almeno 35 milioni di euro, mentre il club milanese ha messo sul piatto 5 milioni di euro per il prestito più 25 per il riscatto. Il manager del Tucu, Alessandro Lucci, continua a fare da tramite tra i due club, ma attenzione anche alla candidatura in extremis di Belotti.