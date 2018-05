Due partite, e calerà il sipario sul campionato italiano di Serie A, la stagione della Lazio finirà in archivio. Domenica 20 maggio arriveranno i verdetti definitivi, in particolare la corsa per un posto in Champions League, che ha coinvolto Roma, Lazio e Inter, si concluderà con lo scontro diretto tra la squadra di Inzaghi e i nerazzurri.



SOLD OUT - L'Olimpico si prepara degnamente per l'ultima gara interna della Lazio, il big match contro l'Inter di Spalletti: finora, ricorda il Corriere dello Sport, sono 30.000 i biglietti venduti, con il settore Curva Nord esaurito e la Tevere vicino al sold out. Le previsioni parlano di 50.000 tifosi presenti, ma la cifra può ancora crescere, toccando quota 60000 tifosi.