La Lazio twitta il risultato finale, la sconfitta contro l'Atalanta, e sotto si scatena il pandemonio di commenti social. Quasi nessuno dei tifosi biancocelesti. Si scatenano i rivali giallorossi, che ne hanno per tutti: da Lotito, a Diaconale, un fiume di insulti e prese in giro.



INSULTI SOCIAL LAZIO - Da "no rigore, no party", in riferimento all''eccessivo' numero di massime punizioni concesse alla Lazio, fino a "Spiace", in riferimento ad una 'classica' frase di Inzaghi a fine partita, passando per 'Bye Bye Scudetto e l'immancabile 'Oh noo'.Dopo 21 giornate, una sconfitta che non fa gioire solo l'Atalanta.