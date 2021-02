Il trequartista spagnolo della Lazio, Luis Alberto ha dichiarato a Sky Sport: "Ora c'è più spirito di sacrificio, è cambiata la mentalità. Prima sapevamo che eravamo indietro e invece adesso siamo in un buon momento. Dobbiamo continuare con questo gioco e con questa cattiveria, così sono sicuro faremo ancora bene. Come l'anno scorso, l'obiettivo deve essere pensare a una partita per volta. Questa squadra ha già dimostrato il suo potenziale e sta confermando quanto sia forte. Abbiamo tre settimane senza impegni infrasettimanali e sarà un bene".