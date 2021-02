Archiviato il giorno di ripresa, la Lazio ha già cominciato a lavorare tatticamente in ottica Cagliari. Quest’oggi appuntamento alle ore 10:00 in sala video a Formello per la prima analisi dell’avversario della settimana. Dopo una breve attivazione in palestra la squadra si è poi spostata sul campo centrale. Rispetto alla seduta di ieri sono tornati in gruppo Patric, il quale sarà squalificato contro il Cagliari, Lulic, che ieri aveva chiesto un permesso, e Marusic, lasciato semplicemente a riposo. La seconda parte della seduta mattutina ha visto i biancocelesti svolgere una ricca sessione di possesso palla con qualche piccola indicazione tattica. L’allenamento si è concluso con degli allunghi e una partitella.



CAPITOLO ASSENTI – Anche stamattina Milinkovic è stato risparmiato. Il gigante serbo è uno dei calciatori che mister Inzaghi ha spremuto di più nelle ultime settimane. Assenti ancora Cataldi e Caicedo, ma il loro rientro in gruppo si avvicina (potrebbe arrivare anche domani). Il classe ‘94 romano ha avuto una piccola ricaduta al flessore dopo lo stiramento rimediato contro il Parma in campionato. L'ecuadoregno, invece, ha avuto a che fare con una fascite plantare che non gli ha permesso di allenarsi liberamente negli ultimi dieci giorni. Infine, non si sono visti neanche i lungodegenti Strakosha e Luiz Felipe. Il portiere albanese sta procedendo con le terapie al ginocchio dolorante. Tra non molto è previsto anche il suo rientro. Per il brasiliano bisognerà attendere tra la fine di marzo e l’inizio di aprile.