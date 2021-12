, che prova almeno per una sera a tener lontane le troppe ombre di una stagione fin qui non esaltante. L'evento, organizzato dalla società per cementare il clima e l'armonia del gruppo a ridosso delle festività, è ormai divenuto un appuntamento fisso. L'anno scorso saltò per via del Covid. Quest'anno invece la tradizione è ripresa e l'Hotel St. Regis di Roma, scelto come location, ha ospitato 180 invitati.Presenti tutti i calciatori della rosa con le rispettive compagne,, il vice Martusciello, lo staff e la dirigenza al completo, con il presidentee il direttore sportivo. A loro si sono uniti anche alcuni ospiti d'eccezione come Anna Falchi e i cantanti Briga e Tommaso ParadisoNel corso della serata i protagonisti sono anche intervenuti ai microfoni di Lazio Style, canali media ufficiali del club, per rilasciare alcune dichiarazioni. “Stasera è tutto molto bello, ci fa bene passare una serata diversa insieme - ha detto- Io sto bene, mi sono ripreso e oggi mi sono allenato. Siamo carichi per venerdì. Gli errori si fanno tutti insieme e si condividono sia quando si perde, sia quando si vince. Dopo la partita vengono analizzati e poi si va avanti”.poco dopo: “. Li vedo tutti i giorni e so che loro hanno molto di più di quanto esprimono. Il responsabile sono io e devo aiutare a trovare continuità e la giusta mentalità. Sul campo ci mettiamo prima la faccia e la maglia è da rispettare”. Su possibili regali a gennaio ha aggiunto: “Intanto sotto l’albero spero di trovare 6 punti nelle prossime due partite. Sarebbe importantissimo. Se pensiamo di risolvere i problemi solo con il mercato siamo fuori strada”.