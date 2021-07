Come preventivato nei giorni scorsi slitta l'ultima odienza del processo tamponi che vede protagonista il presidente della Lazio Claudio Lotito. Il patron biancoceleste, sul quale al momento pende un'inibizione di 12 mesi (così come per i medici Pulcini e Rodia), dovrà affrontare l'ultimo grado di giudizio. L'appuntamento al Collegio di Garanzia inizialmente era fissato il 12 luglio, ma come riporta Il Messaggero il tutto slitta a settembre.