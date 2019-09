La Lazio perde a Ferrara, una sconfitta che sembra ricalcare un copione già visto. Vecchi difetti, limiti che riemergono, alla Lazio è già successo. L'ennesima partita gettata alle ortiche, manca personalità secondo Stefano Mauri.



LAZIO SENZA MENTALITA' - Nello specifico, manca un giocatore in grado di dare la scossa al gruppo nei momento no, come racconta l'ex capitano della Lazio ai microfoni di Radiosei:"Inzaghi ha fatto bene a chiedere attenzione perché la squadra spesso sbaglia con le più deboli, o in situazioni apparentemente favorevoli. Bisogna trovare il rimedio, ma fino adesso non è accaduto. Questi cali mentali si ripetono, accadeva anche quando ero ancora io in campo, secondo me nella rosa manca qualcuno che sia superiore a livello di personalità, giocatori che portino un'altra mentalità”.