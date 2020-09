Comincia a delinearsi la fascia sinistra della stagione 2020/21 della. Innanzitutto, dopo diverse settimane di attesa è arrivato Mohamed. Il franco-algerino ha effettuato le visite di idoneità e i test fisici con il club biancoceleste. Ora manca solo l’ufficialità. Per questo motivo l’ex Spal ancora non si sta allenando con i compagni nel Lazio Training Center di Formello. Con l’arrivo di Fares la squadra diha finalmente trovato il titolare sull’out di sinistra, in attesa di. Ebbene sì, perché. Per ora si sta facendo curare la caviglia sinistra dai migliori specialisti italiani. La Lazio entro il 16 di ottobre (limite massimo per consegnare la lista di Serie A) deciderà se inserirlo o meno. Fonti vicine al calciatore nelle ultime ore stanno lanciando diversi segnali di ottimismo. Nel caso, il suo rientro a pieno regime avverrà solamente in inverno inoltrato. Per necessità a sinistra potrebbe essere adattato anche Marusic.Fatto sta, che Lulic non può essere considerato abile e arruolabile al momento. Così,. Dopo un ottimo pre-campionato rispetto agli standard ai quali aveva abituato tutti nei due anni precedenti, l’esterno belga può essere uno dei nuovi acquisti fatti in casa per la Lazio. Inzaghi avrà la possibilità di puntare sul classe ’94, soprattutto nelle gare bloccate in cui servirà una forte spinta sulle fasce nel secondo tempo (il momento in cui Lukaku è più incisivo).Lukaku ha chiaramente scavalcato Jony. Quest’ultimo, arrivato l’estate scorsa come vice Lulic, è stato chiaramente un errore di valutazione della società biancoceleste. Inzaghi ha dovuto adattarlo al ruolo di quinto di centrocampo (cosa resa nota dallo stesso tecnico piacentino) nonostante il calciatore non l’avesse mai fatto in passato. Dopo un solo anno condito da 32 presenze, 4 assist e 1 trofeo (la Supercoppa Italiana a Riyad),, questa la modalità del trasferimento (e secondo le indiscrezioni la Lazio dovrebbe accollarsi il pagamento di una parte dell’ingaggio).- Infine, c’è il capitolo Kiyine.. Il classe ’97 marocchino tornava a Roma dal prestito alla Salernitana con 10 gol e 3 assist giocando da mezzala in Serie B. Proprio per la sua duttilità la Lazio lo aveva richiamato alla base. Eppure tra il ritiro di Auronzo di Cadore e la seconda parte di preparazione a Formello, il calciatore, impiegato sempre sull’out di sinistra, non ha convinto. Al momento non rientra nella rosa dei 25 per la Serie A, e per questo motivo il club capitolino sta pensando di girarlo nuovamente in prestito. Se in A o in B ancora non è chiaro. Per ora si è parlato solamente della “solita”, squadra che ormaiutilizza come fucina di talenti per la Lazio del domani.