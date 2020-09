Niente Alaves o Getefa. Il futuro di Jony sarà di nuovo in Spagna, ma all'Osasuna. La voce emersa nel pomeriggio di ieri ha trovato conferme positive. Come riportato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio su SkySport, l'attuale numero 7 biancoceleste sarà ceduto in prestito con diritto di riscatto.