Con riferimento alla conferenza stampa del mister Maurizio Sarri e alla frase sul giocatore Stefan Radu, lo stesso allenatore precisa il senso delle sue parole:



il calciatore non ha contratto il COVID-19 ed è stato sottoposto regolarmente, come tutto il resto della squadra, questa estate, alla doppia dose di vaccino che nel suo caso ha dato, per alcuni giorni, una lieve e persistente reazione.