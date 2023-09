I calciatori della Lazio giurano fedeltà a Sarri, ma Lotito sospetta che qualcuno stia pensando più a sé che al gruppo. Quella che sembra la trama di una fiction è in realtà la situazione di tensione che si sta vivendo in questi giorni a Formello. La racconta oggi il Messaggero. Ieri la squadra è rimasta in ritiro nel centro tecnico biancoceleste. Ci sono stati diversi colloqui e confronti tra tecnico, staff, giocatori e dirigenza in questi giorni. La posizione del tecnico, nonostante l'avvio di stagione non all'altezza delle aspettative, non è in discussione, né per il club, né per i calciatori, che hanno promesso massimo impegno per riprendere la giusta rotta già a partire dalla gara di stasera contro il Torino.



Lotito però è convinto che qualcuno non sia pienamente concentrato sugli obiettivi di squadra. Il patron teme il ripetersi della situazione vissuta nel 2020-21, con Inzaghi in panchina, con alcuni calciatori più concentrati sulla vetrina Champions che sul campionato. In particolare è il diverso approccio visto nella gara contro l’Atletico Madrid rispetto agli impegni di Serie A, ad aver insospettito il presidente, che ora vuole prevenire e contrastare da subito questo tipo di atteggiamento da parte dei giocatori.