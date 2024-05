Lazio, la promessa di Rovella ai tifosi: "Resto"

Sta trovando poco spazio Nicolònella nuovadi Tudor. Lui che era diventato in pochi mesi uno dei cardini dello schieramento di Sarri, sta soffrendo più del previsto l'adattamento al nuovo sistema di gioco. Non ha aiutato di certo il problema della pubalgia di cui a sofferto ciclicamente da gennaio in avanti rimanendo poi anche lontano dal campo per diverse settimane. Per questo l'ex Juve è finito nella lista dei giocatori in dubbio per l'anno prossimo, nonostante l'investimento che la società ha fatto per prelevarlo dai bianconeri. L'obbligo di riscatto scatterà nel 2025 ed è fissato a 17 milioni di euro.

Rovella però non ha intenzione di mollare. Sta lavorando intensamente per convincere il tecnico a puntare su di lui e ritagliarsi il suo spazio, in vista della prossima annata. Tudor ha detto di apprezzarne le qualità e di vederlo motivato in allenamento. Avrà bisogno di mettere su qualche kilo di muscoli, a detta del mister, per adattarsi meglio al centrocampo del 3-4-2-1 e lui ha tutta l'intenzione di rispondere anche a questa necessità.Il Messaggero questa mattina riporta una dichiarazione che il calciatore avrebbe fatto ad alcuni tifosi fuori dai cancelli di Formello: "Resto!"