Lazio, la promessa di Tudor a Lotito

Igor Tudor ha promesso l'Europa a Lotito. Come racconta oggi Il Messaggero, il nuovo tecnico della Lazio è rimasto a cena a Formello ieri sera con il presidente e il ds Fabiani, dopo la firma sul contratto e l'annuncio ufficiale dell'inizio della sua avventura nella Capitale. I tre hanno fatto il punto sugli obiettivi e sui programmi per il finale di stagione.



Per il club biancoceleste è fondamentale centrare una qualificazione alle prossime coppe europee dando continuità al proprio progetto di crescita anche in ambito internazionale. Una coppa qualsiasi va bene, arrivati a questo punto, con una corsa alla Champions che appare ormai proibitiva anche in caso di sblocco del 5° posto da parte della UEFA. Mai dire mai comunque: l'allenatore croato ha assicurato la dirigenza che alla fine riuscirà nell'intento. Che sia tramite il campionato o magari anche vincendo la Coppa Italia, Tudor è determinato a centrare l'obiettivo a ogni costo. La missione per queste 11 (forse 12) ultime partite stagioni è stata inquadrata: da domani, alla ripresa degli allenamenti, la Lazio inizierà a lavorarci per portarla a termine.