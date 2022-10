Vigilia di Europa League a Formello. Verso le 16:00 la Lazio è scesa in campo per la rifinitura in vista del match contro lo Sturm Graz di domani. Di fatto quella di oggi è l'unica prova degli uomini di Sarri prima della partita.



TUTTI A DISPOSIZIONE - Dopo il riscaldamento dei primi 15 minuti aperti ai media, come di consueto in Europa, il tecnico ha testato alcune possibili rotazioni di formazione. Il gruppo è al completo e, come ha detto lo stesso mister in conferenza stampa, nessuno ha particolari problemi fisici. Neanche Marusic e Cataldi, i più malconci dopo Firenze. La fatica di dover recuperare le energie in così poco tempo però si fa sentire, soprattutto da parte di chi le ha giocate tutte o quasi. Il turnover però sarà come sempre mirato e limitato. PROBABILE 11 - In porta Provedel è diventato inamovibile. Hysaj può dare il cambio a Marusic a sinistra, con Lazzari confermato dall'altro lato. Gila darà il cambio a Patric, accanto a Romagnoli. In mezzo al campo, dopo le parole del mister in conferenza stampa, può essere il momento di Basic, con Cataldi e Milinkovic, per contrastare la fisicità degli austriaci. Davanti Pedro e Zaccagni si giocano una maglia, col primo in vantaggio sul secondo, per completare il tridente insieme a Felipe Anderson e Immobile.