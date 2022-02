La Lazio ritrova Luis Alberto. Come scrive oggi Il Messaggero il centrocampista a Firenze è rinato. Si sono rivilste le sue giocate di fantasia, che erano mancate nelle ultime uscite. Soprattutto contro l'Atalanta prima della sosta e in coppa con l'Udinese.



LA SUA PARTITA La sua tecnica sopraffina è tornata a servizio della squadra e non si è nemmeno innervosito, come invece spesso gli è successo in passato, dopo una prima mezz'ora di sofferenza per il pressing Viola. Il Mago ha pazientato. Non si è messo a sbracciare e sbuffare quando non trovava l'appoggio per i compagni e non gli riusciva l'imbucata per i compagni. Ha persino dato una mano ai compagni in fase di non possesso, ripiegando anche oltre la trequarti difensiva per aiutare a recuperare il pallone e ripartire. Poi le maglie avversarie si sono pian piano allentate e a quel punto ha potuto dirigere la manovra come solo a lui riesce.



LA MANO DI SARRI Si è trattato di un segnale sicuramente importante, sotto il punto di vista caratteriale. Significa che il gioco di Sarri sta pian piano entrando anche nella testa e nei piedi dello spagnolo, che ancora una volta, dopo tante critiche, risorge come una fenice dalla cenere. In estate sembrava a un passo dall'addio, in direzione Milano. Poi le tante panchine per far giocare Basic. Le critiche per un atteggiamento quasi svolgiato in alcuni big match. Se ora confermerà quanto visto al Franchi, si avrà la certezza del suo (graditissimo ,ndr) ritorno.