Un virgolettato mai esistito, quel "nei singoli tra le due squadre non c'è paragone", postato da un tifoso, la risposta di Bakayoko, che dà l'appuntamento a Francesco Acerbi, difensore della Lazio, a Milano. La squadra biancoceleste affronterà il Milan sabato sera, in un match delicatissimo per la corsa Champions.



LA RISPOSTA DI ACERBI - Come era prevedibile, sui social è scattata la scintilla, ed è divampato un incendio di tweet, polemiche, risposte tra tifosi. Un picco di tensione che lo stesso Acerbi (che, vale la pena ricordarlo, non ha mai detto quelle parole) ha voluto smorzare, con grande professionalità "Non mi interessano le parole, non volevo mancare di rispetto a nessuno! Il calcio regala queste sfide che si trasformano in emozioni, il calcio è solo un gioco ma è quello più bello del mondo".