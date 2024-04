Lazio, la sorella di Felipe Anderson smentisce l'accordo con la Juventus

Accordo a un passo trae lama non ancora firmato. Nonostante le indiscrezioni circolate nella serata di ieri , non è ancora detta l'ultima parola quindi sul trasferimento a parametro zero dell'ala dellaa Torino in estate. Oggi il Messaggero riportabrasiliano riguardo l'accettazione di un pre-contratto. C'è un accordo di massima con i bianconeri per un contratto quadriennale da 4 milioni a stagione, ma è cosa nota da mesi. L'entourage del classe '93 è ancora in attesa di un incontro con la dirigenza biancoceleste per capire se ci sono margini di manovra per una permanenza a Roma.

L'appuntamento è già slittato varie volte, ma entrambe le parti vogliono vedersi al più presto.L'accordo attuale, che scade a giugno, prevede un ingaggio da 2,5 milioni più bonus. La Lazio ne ha messi sul piatto 3 netti, che con i bonus potrebbero arrivare a 3,5, mentre Anderson ne chiede 4 come base fissa e la Juventus è pronta a offrirglieli. La scelta a questo punto è tutta nelle mani del giocatore, che a parole ha sempre dichiarato il suo amore per Roma e per la Lazio, ma che ora intravede la concreta possibilità di strappare un ultimo contratto importante nella sua carriera per andarsi a giocare sfide su palcoscenici di livello internazionale.