Una rosa da sfoltire, e in fretta. La Lazio deve piazzare tantissimi giocatori, e il gong del calciomercato si avvicina inesorabile. L'ex Primavera Crecco è volato a Pescara, Palombi è andato al Lecce. Il terzino sinistro Germoni si accaserà al Novara. Come riporta il ‘Corriere dello Sport’, arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 700.000€ e controriscatto a 850.000€.



MERCATO LAZIO - C'è una lunga lista di pedine da piazzare: a Formello si allenano gli altri due ex Primavera Filippini e Lombardi, che erano partiti per Auronzo ma devono trovare sistemazione. Il difensore piace in Grecia e Polonia mentre l'esterno potrebbe interessare al Genoa. Non sono soli: con loro ci sono anche Di Gennaro, Sprocati e Minala. Di Gennaro potrebbe rimanere in Serie A: Spal e Frosinone hanno bisogno di un centrocampista. Su Sprocati c'è il Parma, Minala invece piace sia in Serie A che all’estero, potrebbe andasre a Girona o allo Steaua Bucarest. Da piazzare anche il portiere Adamonis, e Djavan Anderson, che, arrivato a parametro zero dal Bari, ancora in fase di valutazione. I nomi non finiscono qui: Kishna, Vargic, Mauricio, Perea, Morrison devono trovare squadra entro una settimana.