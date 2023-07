Tra le società più attive in questa prima fase di calciomercato c’è sicuramente il Milan. Dopo aver chiuso i colpi Loftus-Cheek, Romero e Pulisic ora il club di via Aldo Rossi cercherà di regalare un nuovo esterno destro al tecnico Pioli.



CHUKWUEZE PRIMO OBIETTIVO- Il Milan sta lavorando alacremente con il Villarreal per provare a trovare un accordo per Chukwueze. La prima offerta da circa 25 milioni non è stata accettata, gli spagnoli vogliono di più per il loro gioiello che un contratto in scadenza nel 2024. Furlani e la sua squadra mercato non hanno intenzione di mollare la presa, consapevoli che servirà tempo e un grande lavoro per arrivare al traguardo. Con il giocatore c’è già una bozza d’intesa per un contratto di quattro anni.



SPUNTA ISAKSEN - Una soluzione dalla Danimarca. Il Milan ha una bozza di intesa verbale con il Midtjylland per Isaksen, esterno destro classe 2001 nei radar rossoneri da quasi un anno. Gustav può diventare il piano B per Chukwueze e in tal caso gran parte del budget sarebbe destinato al nuovo numero 9. Non è da escludere che il danese possa arrivare in rossonero anche insieme al forte esterno destro del Villarreal ma con la cessione di Saelemaekers che non è più sicuro di rimanere alla corte di Pioli. Nei prossimi giorni il Diavolo prenderà una decisione definitiva, Isaksen è una opzione molto concreta.