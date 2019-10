Un vero e proprio esodo quello dei tifosi della Lazio a Glasgow, per la trasferta di Europa League. La gara è di quelle importanti: la squadra di Inzaghi affronterà il Celtic in un girone fino ad ora molto equilibrato. Deve confermare le buone impressioni destate dalla vittoria in rimonta contro il Rennes, e vuole farlo con i propri tifosi.



ESODO CON BRIVIDO - Non sarà una partita semplice: 1500 tifosi della Lazio la seguiranno in Scozia. C'è allerta sicurezza: la UEFA ha innalzato il livello di attenzione sul match, ci sarà un occhio vigile proprio sul comportamento dei tifosi della Lazio: su di loro, sulla parte più calda del tifo, pende una condizionale.