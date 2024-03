Lazio, l'addio di Immobile è uno scenario concreto. Lotito fissa il prezzo e spaventa l'Inter

L'addio di Immobile alla Lazio a fine stagione, dopo 8 anni e 206 gol, è uno scenario realistico. La notizia di un contatto la settimana scorsa a Madrid tra il suo entourage e l'Inter è stata un fulmine a ciel sereno nell'ambiente biancoceleste, che però già da diversi mesi sta comunque mettendo in preventivo un futuro senza il capitano dei record. La situazione di tensione creata dalle tante critiche per il rendimento di quest'anno al di sotto delle attese e, in ultimo, le voci di tradimento contro Sarri, che hanno portato al brutto episodio dell'aggressione verbale in strada due giorni fa, sono tutti fattori che spingono Immobile stesso a valutare seriamente di lasciare la Capitale.



C'è però un contratto ancora in essere con la Lazio, fino al 2026, a 4,5 milioni di euro netti a stagione, più bonus (ingaggio totale che supera i 5 milioni). Qualunque sarà la decisione del calciatore a fine stagione, Lotito non lo lascerà partire a 0. Come scrive oggi il Corriere dello Sport, il presidente della Lazio vuole 30 milioni per cedere il cartellino dell'attaccante. Troppi per l'Inter, che al momento - nonostante Simone Inzaghi riabbraccerebbe volentieri il suo pupillo - ha chiuso la porta: difficilmente in estate i nerazzurri spenderanno grandi cifre per un calciatore di 34 anni.