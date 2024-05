Lazio, l’Al Duhail tenta Luis Alberto: tra Napoli e il piano di Lotito, ecco cosa cambia

La speranza di molti tifosi italiani di ammirare ancora il genio di Luis Alberto nel nostro campionato mai come ora è seriamente a rischio. Giungono conferme sull’anticipazione di Relevo:Gli argomenti economici del club arabo sono decisamente convincenti tanto che l’entourage del giocatore sta mantenendo vivi i contatti nelle ultime ore.ha comunicato pubblicamente, in una recente intervista a DAZN, di voler chiudere la sua intensa esperienza alla Lazio. Alla base di questa scelta la volontà di affrontare nuove sfide e provare stimoli diversi. Il presidente Lotito, dal cantoma potrebbe cambiare idea dinanzi alla forza di fuoco dell’Al Duhail.

che ha già caldeggiato al presidente De Laurentiis la possibilità di acquistare Luis Alberto per rimpiazzare, in termini di gol e assist, il partente Zielinski. Ora però l’ingresso nella scena dell’Al Duhail rischia di scombussolare i piani azzurri, nei prossimi giorni sono attese novità importanti in tal senso.