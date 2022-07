Lazio e Siviglia al lavoro per uno scambio. Queste le voci che arrivano dalla Spagna, dove il quotidiano AS parla di trattartive in corso per lo sbarco in Andalusia di Luis Alberto e l'arrivo a Roma di Oliver Torres.



Si tratterebbe di una novità quasi assoluta per il mercato biancoceleste nell'era Lotito. Molto raramente infatti, in precedenza erano state prese in considerazione concretamente operazioni con contropartite. Il mago potrebbe essere l'eccezione. Oltre al passaggio di cartellini, in ogni caso, sottolinea sempre la testata spagnola, ci sarebbe anche un conguaglio di 10 milioni di euro a favore dei capitolini. Il tutto dovebbe sbloccarsi nonappena la società di Liga incasserà soldi freschi dalla cessione di Koundé.