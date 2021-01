Tra un video e l’altro di auguri per lanel giorno dei suoi 121 anni,e i suoi calciatori intorno alle ore 15:00 sono scesi in campo per la rifinitura in ottica. Guai ad abbassare la guardia, il tecnico biancoceleste è stato chiaro. “Sicuramente domani sarà una gara difficile, è arrivato un tecnico che conosce l’ambiente, è molto molto bravo”, questo l’avvertimento di Inzaghi per i suoi, dopo il quale è stata l’ora delle prove tattiche.Subito una buona notizia per i biancocelesti:. I due esterni agiranno come al solito sulle due corsie della linea mediana biancoceleste. In cabina di regia torneràdopo la squalifica, e ai suoi lati l’ex Liverpool, fresco 34enne, avrà. In porta tornerà. Provato lui, non Strakosha. Davanti allo spagnolo schierati. Inzaghi molto probabilmente terrà a disposizione Patric in caso servisse il cambio per l'acciaccato Lazzari. Provato sull'out di destra anche Akpa Akpro, ma si tratta di un'opzione abbastanza remota. Infine, in attacco nonostante la diffidaè destinato ad affiancare, con Muriqi e Pereira pronti a subentrare. Presente per tutte le prove tattiche anche capitan. Al termine della seduta odierna lui ehanno effettuato una serie di allunghi sui 50 metri agli ordini del prof Ripert. Assenti: Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile.: Strakosha, Alia, Armini, Patric, Hoedt, Parolo, Djavan Anderson, Akpa Akpro, Escalante, Cataldi, Pereira, Raul Moro, Muriqi.: Inzaghi.