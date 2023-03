Alla vigilia di Bologna - Lazio, ai microfoni dei media ufficiali biancocelesti ha parlato Manuel Lazzari. Queste le parole del terzino destro, riportate sul sito ufficiale del club capitolino: LA PARTITA - "È una partita difficile, giochiamo contro una squadra che sta avendo un rendimento importante, ha battuto l’Inter. Sarà un campo ostico e dovremo essere pronti fisicamente e mentalmente per evitare di incappare in una sconfitta. La gara di Napoli ci ha lasciato positività, ora la classifica in zona Champions è molto corta, ci sono squadre forti e ce la giocheremo fino alla fine. Domani dovremo conquistare tre punti fondamentali nel nostro campionato". PRESTAZIONI - "Ora siamo più compatti, è vero che segniamo meno ma continuiamo a costruire tanto, siamo forse meno lucidi sotto porta ma prima o poi torneremo a trovare maggiormente la via del gol. Stiamo subendo meno, lavoriamo di squadra senza palla, continuiamo a lavorare a testa bassa". AZ - La gara di martedì ha visto i nostri avversari segnare due volte con tre tiri, purtroppo non siamo riusciti a marcare di più, le gare europee sono sempre loro complicate, l’Europa è completamente diversa dalla Serie A, ma ora dobbiamo preparaci bene alla prossima sfida contro una squadra fisica come il Bologna". Abbiamo giocato poco tempo fa in Coppa Italia con il Bologna: i felsinei si chiudono bene e concedono poco, sono cresciuti tanto nelle ultime settimane. Il Bologna rappresenta un ostacolo importante ma noi abbiamo un obiettivo ancor più grande e cercheremo di dare il massimo