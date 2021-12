Gennaio si avvicina e la lista di chi ha le valige pronte a Formello si allunga. L'ultimo nome aggiuntosi è quello di Manuel Lazzari, impiegato col contagocce negli ultimi due mesi da Sarri.



L'ex Spal non sembra essersi adattato, come si sperava in estate, ai nuovi movimenti della linea a 4 del mister biancoceleste. Arrivato due stagioni fa per fare l'esterno nel 3-5-2 di Inzaghi, oggi si è visto scavalcare nelle gerarchie anche da Patric (a Napoli) e Radu (contro il Genoa).



Su di lui è forte l'interesse del Torino. Per caratteristiche sarebbe perfetto nel modulo di Juric, come scrive anche il Corriere dello Sport questa mattina. Resta da capire quanto chiederà la Lazio per il suo cartelino, considerando che era stato acquistato per una cifra complessiva di 15 milioni di euro. Possibile che si lavori su una formula di prestito con diritto di riscatto.