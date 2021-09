E' il 41' di Lazio-Lokomotiv Mosca quando Ciro Immobile è costretto a uscire dal campo per infortunio e viene sostituito da Muriqi. Sguardo preoccupato per Maurizio Sarri e fiato trattenuto da tutti i tifosi laziali per capire l'entità del problema: secondo quanto racconta Sky, però, non si tratterebbe di nulla di grave ma solo di un indurimento al flessore della coscia destra. Un sospiro di sollievo per l'allenatore biancoceleste, anche se rimane in dubbio per la gara contro il Bologna.



CHI GIOCA COL BOLOGNA - Se Immobile non dovesse recuperare, l'allenatore potrebbe lanciare Muriqi titolare al centro dell'attacco ma sta anche valutando l'ipotesi di schierare Pedro come falso nueve, con Luis Alberto e Felipe Anderson dietro di lui.